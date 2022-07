Na Marmoladi sedem mrtvih, osem ranjenih in štirinajst pogrešanih

Na gori Marmolada, kjer se je včeraj odlomil del ledenika in je plaz zasul večje število plezalcev, se danes nadaljuje iskalna akcija. Po zadnjih podatkih je umrlo sedem ljudi, osem je bilo ranjenih, štirinajst pa je pogrešanih. Med njimi je največ italijanskih državljanov, nekaj pa je tudi tujih. Reševalci danes nadaljujejo z iskanjem, pri čemer imajo velike težave, saj je območje zelo nestabilno.

Na gori Marmolada se je odlomil del ledenika in je plaz zasul večje število plezalcev (ANSA)

Plaz snega, ledu in kamenja je zasul dostopno pot v času, ko je bilo na njej več vrvnih skupin, od katerih je nekatere odneslo.

Do nesreče je prišlo po izredno visokih temperaturah, ki so jih v zadnjih dneh namerili na ledeniku. Živo srebro je na vrhu gore, ki je visoka 3343 metrov, preseglo 10 stopinj Celzija, po nekaterih podatkih naj bi doseglo do okrog 15 stopinj Celzija. Strokovnjaki menijo, da naj bi bilo za nesrečo krivo prav nenavadno toplo vreme, povezano z globalnim segrevanjem. Reševalna služba je aktivirala brezplačno telefonsko številko, na kateri lahko ljudje prijavijo prijatelje ali sorodnike, ki se niso vrnili z izleta na ledenik. Državno tožilstvo v Trentu je medtem začelo s preiskovanjem morebitnih vzrokov za nesrečo. Sožalje družinam žrtev je prek Twitterja izrazil italijanski premier Mario Draghi.