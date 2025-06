Na meji EU z BiH začele z delom mešane patrulje treh držav

Na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino so danes začele delovati tristranske patrulje slovenske, hrvaške in italijanske policije, so sporočili z notranjega ministrstva. Slovenska policija bo za obdobje treh mesecev v sosednjo državo napotila štiri policiste, ki bodo delo predvidoma opravljali na območju policijske uprave Karlovec.

Po navedbah ministrstva so tristranske patrulje del skupnih aktivnosti Slovenije, Hrvaške in Italije za povečanje odpornosti, preprečevanje varnostnih groženj in nedovoljenih migracij. Pomembne so tudi v boju proti tihotapcem ter pri zagotavljanju nemotenega in polnega delovanje schengna, ko bodo razmere to dopuščale.

Nekatere članice EU, med njimi Slovenija, namreč v luči poslabšanja varnostnih razmer v Evropi in svetu že dlje časa izvajajo nadzor na notranjih schengenskih mejah.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko uvedla 21. oktobra 2023, potem ko je nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija in ga - enako kot Slovenija - vseskozi podaljšuje. Slovenski nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko bo po zadnjem podaljšanju minuli teden veljal najmanj do 21. decembra letos.

Za skupne patrulje na zunanji meji EU so si v zadnjem letu in pol z vrsto tristranskih srečanj prizadevali notranji ministri treh držav: Boštjan Poklukar, Davor Božinović in Matteo Piantedosi.

Podlaga za delovanje tristranskih patrulj je memorandum o soglasju, ki so ga šefi policij treh držav podpisali ob robu januarskega tristranskega srečanja notranjih ministrov v Novi Gorici. Na MNZ so obenem izpostavili tudi pomen prejšnji teden podpisanega sporazuma o sodelovanju med BiH in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex).