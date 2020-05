Na mejnih prehodih s Hrvaško danes razmeroma mirno

Na mejnih prehodih s Hrvaško so danes zastoji občutno manjši kot v preteklem koncu tedna. Nekaj čakanja je sicer na mejnem prehodu Dragonja, kjer je za izstop iz države enourna čakalna doba, do pol ure pa je treba za izstop čakati na mejnih prehodih Sočerga, Sečovlje in Jelšane.

Hrvaška je trenutno edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Na Hrvaško pa je vstop mogoč v primeru, ko gre za poslovni ali drug gospodarski interes, tudi turistični, ali za neodložljive osebne razloge. Potniki morajo za to pokazati ustrezno dokumentacijo. Za hitrejše prehode meje je med drugim v pripravi aplikacija, preko katere se bodo Slovenci, ki prestopajo hrvaško mejo, lahko že vnaprej registrirali.