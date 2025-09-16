Na Novomeškem ob prehodu hladne fronte burno dogajanje

Ob prehodu hladne fronte je najbolj burno dogajanje na Novomeškem, kjer je v močnejšem nalivu v desetih minutah padlo 34,5 milimetrov dežja, je za STA navedel meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Blaž Šter. Ob tem je v Novem mestu padala tudi toča, voda je poplavila nekatere ceste in zalila športno dvorano Leona Štuklja.

Slovenijo je danes dosegla hladna fronta, nevihte z močnejšimi nalivi so se sprva začele pojavljati v pasu od Nove Gorice do Ljubljanskega barja, nato pa se južno od Grosuplja okrepile, je Arso navedel na Facebooku.

Kot je za STA pojasnil Šter, je bilo najbolj burno dogajanje v Novem mestu, kjer so na merilnem mestu zgodaj popoldne v desetih minutah izmerili 34,5 milimetrov padavin ter veter s hitrostjo 90 kilometrov na uro. Po podatkih Arsa so že pred tem na merilni postaji Otlica namerili 33 milimetrov dežja med 11.30 in 12. uro.

Nevihta, ki je prešla Dolenjsko, se je po Šterovih pojasnilih zdaj že pomaknila na Hrvaško. Nevihte, ki se še pojavljajo v več delih Slovenije, za zdaj niso močnejše, se pa takšne lahko še razvijejo predvsem na Primorskem in Notranjskem, kjer je zdaj še sončno.

Močna nevihta je v Novem mestu prinesla tudi točo. Velike količine padavin so poplavile nekatere ceste, zalile vozila, voda pa je poplavila tudi športno dvorano Leona Štuklja.