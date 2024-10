Postojnski policisti so včeraj dopoldne posredovali na območju Nanosa, kjer se je poškodovala pohodnica. Na kraj so prispeli gorski reševalci in reševalci, ki so ji nudili najnujnejšo pomoč in so jo nato z reševalnim vozilom prepeljali v SB Izola. Policisti so ugotovili, da gre za 69-letno žensko iz okolice Postojne. Med hojo po vznožju Nanosa je stopila na kamen, na katerem ji je kljub primerni obutvi spodrsnilo in je padla ter se poškodovala.