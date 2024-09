Na območju Obertauerna umrl turni smučar iz Slovenije

Na območju Obertauerna v Avstriji so reševalci v nedeljo popoldne pod snegom našli zakopanega 54-letnega turnega smučarja iz Slovenije. Na turno smuko se je odpravil sredi dneva, njegov avtomobil pa so našli na parkirišču Grünwaldkopfbahn. Prijatelji so ga policiji prijavili kot pogrešanega.

Moškega je glede na podatke gorske reševalne službe zvezne dežele Salzburg iskalo 42 reševalcev s policisti in reševalnimi psi. Šlo naj bi sicer za izkušenega turnega smučarja, ki je poznal lokalno območje. Bil je tudi ustrezno opremljen.

Iskanje je potekalo v slabih vremenskih pogojih in ob nevarnosti proženja plazov. Na nadmorski višini 1987 metrov so na območju Seekarecka zaznali signal njegove elektronske naprave za lociranje v primeru plazov ter ga izkopali izpod približno dveh metrov snega. Prisotni zdravnik je zgolj potrdil smrt.

Po navedbah reševalcev sicer nič ne kaže na to, da bi ga zasul plaz, temveč naj bi padel prek previsa. Kako natančno se je zgodila nesreča, še ugotavljajo. So pa trenutno razmere v gorah zaradi sneženja in zametov zelo nevarne, so opozorili avstrijski reševalci, ki zato odsvetujejo turno smučanje.