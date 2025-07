Na odseku drugega tira od Črnega Kala do Kopra končali glavna gradbena dela

Na odseku drugega železniškega tira med Črnim Kalom in Koprom so končali glavna gradbena dela, zdaj pospešeno nadaljujejo železniška, ki zajemajo polaganje tirnic in ureditev spremljajoče infrastrukture. »Cilj ostaja jasen - zagon drugega tira v letu 2026, kot je bilo prvotno načrtovano,« je dejal generalni direktor 2TDK Matej Oset.

Dela so zaključili na petih predorih, dveh viaduktih in odprti trasi na tem območju, kar po pojasnilih 2TDK predstavlja ključen mejnik pri izgradnji sodobne železniške povezave na drugem tiru od Divače do Kopra.

Pogodbo za glavna gradbena dela na odseku Črni Kal-Koper so s konzorcijem družb Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin podpisali marca 2021. Kot so v današnjem sporočilu za javnost spomnili na 2TDK, so v sklopu izvedli zahtevne gradbene in inženirske objekte, vključno s predori in viadukti.

Odsek obsega viadukta Vinjan in Gabrovica v skupni dolžini 1040 metrov, pet predorov ter krajši odsek odprte trase. Vsi predori so se gradili z novo avstrijsko metodo. Izkop predorov se je začel septembra 2021. Zgradili so 11,6 kilometra predorskih cevi, predor Škofije ima ob glavni cevi tudi servisno cev.

V 2TDK so med izzivi v času gradnje izpostavili epidemijo covida-19, ki je zamaknila začetek del, ter spremenjene geopolitične razmere, ki so vplivale na panogo gradbeništva in povzročile višanje cen gradbenih materialov, surovin in energentov.

Kljub vsem spremembam, ki so se zgodile v petih letih gradnje, projekt drugi tir ostaja znotraj finančnih okvirjev, ki so opredeljeni v investicijskem programu in so bili začrtani na začetku izvajanja projekta, so zapisali. Investicijska vrednost drugega tira je ocenjena na nekaj več kot milijardo evrov.

Po besedah generalnega direktorja 2TDK Oseta zaključek glavnih gradbenih del na odseku med Črnim Kalom in Koprom predstavlja pomemben dokaz, da je mogoče tudi najzahtevnejše infrastrukturne projekte voditi uspešno, če so prisotni jasna vizija, strokovnost in dobro sodelovanje vseh deležnikov.

Direktor 2TDK Marko Brezigar pa je dodal, da so s pravočasno izvedbo obeh viaduktov in najdaljšega predora na tem odseku že v začetku leta 2024 uspešno počrpali 80 milijonov evrov nepovratnih kohezijskih evropskih sredstev. »Današnji dosežek je dokaz, da smo kos tudi najzahtevnejšim inženirskim izzivom. Ključno pa ostaja, da ves čas skrbimo za kakovostno izvedbo, varnost pri delu in transparentno upravljanje projekta, ki je strateškega pomena za Slovenijo in širšo regijo,« so ga povzeli v sporočilu za javnost.