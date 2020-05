Na otoku Brač novo žarišče okužb, razglasili bodo karanteno

Na Hrvaškem so od včeraj potrdili 36 novih okužb z novim koronavirusom, od teh pa kar 22 na otoku Brač. V preteklih dneh so dnevno beležili manj kot deset novih primerov okužbe. Minister za zdravstvo Vili Beroš je pojasnil, da se je domačin okužil na zdravljenju v splitski bolnišnici. Ko se je vrnil domov, je bilo z njim v stiku 37 oseb. Testiranje je pokazalo, da je bilo 22 izmed njih pozitivnih.

Za Brač bodo razglasili karanteno, je danes sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Največ zbolelih je sicer v kraju Nerežišće. Medtem so na družbenih omrežjih na Hrvaškem objavili fotografijo, na kateri je nekdo napis na vhodu v kraj Nerežišće z črnim avto-sprejem popravil v Wuhan.

Današnjega občutnega zvišanja števila okužb oblasti ne povezujejo z rahljanjem epidemioloških ukrepov, ki se je začelo 27. aprila in ki ga nameravajo nadaljevati. V ponedeljek bodo med drugim spet odprli vrtce in šole za nižje razrede osnovne šole ter gostinske lokale in nakupovalna središča.