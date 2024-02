Na papirju rešeno, a v potnih listih š in ž še vedno manjkata

Po spodbudnih vesteh o tem, da so bile ovire, ki so preprečevale, da bi v italijanskih potnih listih v imenih oz. priimkih bili natisnjeni šumniki, se je Valentina Košuta odločila, da obnovi svoj potni list. A ko se je januarja zglasila na tržaški kvesturi, da bi prevzela sveže natisnjeni potni list, jo je čakalo neprijetno presenečenje – priimek je bil natisnjen brez strešice. Zaposlene na kvesturi je opozorila, da gre za napako in da bi morala biti na s-ju strešica.

Po začetnem izgovarjanju so ji pojasnili, da so bila nedavno v sistem dodana nova diakritična znamenja – za to so si pri paritetnem odboru prizadevali več let, je komentirala Ksenija Dobrila, predsednica SKGZ, ki je pred leti vodila omenjeni odbor –, a da med temi ni črke š. »Odločila sem, da potni list sprejmem, ker ga potrebujem za potovanje, a z rezervo, kar sem tudi zapisala na obrazec, ki ga podpišeš, ko prevzameš dokument, in pri tem navedla, da je priimek napačno napisan,« je dejala Košuta.

Opozorili so ministrstvo

S težavo so na tržaški kvesturi seznanjeni in so po primeru Valentine Košuta nanjo spet opozorili notranje ministrstvo, kar so sicer storili že pred tem, a odziva iz Rima ni bilo, je za Primorski dnevnik komentirala Delfina Di Stefano, vodstvena uradnica na tržaški kvesturi, ki med drugim vodi kriminalistični oddelek. »V sistem so dodali diakritična znamenja, ki jih je po novem mogoče natisniti tudi v potnih listih, manjkajo pa nekatera iz slovenskega pravopisa, natančneje črki š in ž,« je navedla Di Stefano, ki težavo obžaluje in upa, da bodo obstoječe težave čim prej odpravljene in za to vprašanje napoveduje maksimalno pozornost.