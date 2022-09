Na Piancavallu ponoči reševali 80-letnika

Gorski reševalci in gasilci iz Pordenona so v minuli noči na Piancavallu reševali 80-letnika. Med spustom z vrha Col Cornier proti gorskemu zavetišču Casera Campo se je zvečer izgubil in je prestrašen poklical na pomoč. Reševalna akcija je stekla malo pred 20. uro. Reševalci niso poznali njegovega točnega položaja in so zato v različnih skupinah prehodili več gozdnih stez. Baterija njegovega mobilnika se je namreč izpraznila, zato ni več oddajal signala, kar bi jim lahko bilo v pomoč. Moškega, ki je bil povsem izčrpan, so naposled dosegli in ga ob prisotnosti zdravnika gorske reševalne službe pospremili z gore.