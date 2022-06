Na počivališču Ravbarkomanda prestregli ukradena italijanska avtomobila

Koprski policisti so včeraj na počivališču Ravbarkomanda prestregli dva luksuzna avtomobila, ki sta bila ukradena v Italiji. Gre za bmw X5 in jaguar I-Pace, oba z italijanskimi registrskimi tablicami. Prvega je vozil državljan Kirgizistana. Policistom je pokazal prometno dovoljenje, za katerega se je izkazalo, da je ponarejeno, saj je bila spremenjena serijska številka. Prav tako so policisti ugotovili, da je bila ponarejena identifikacijska nalepka. Številka šasije v računalniku vozila se tudi ni ujemala s številko na vozilu. Policisti so ugotovili, da je bilo vozilo leta 2019 ukradeno v Italiji.

Ravno med kontrolo omenjeenga vozila se je v neposredni bližini sumljivo ustavil voznik drugega luksuznega avtomobila. Šlo je za jaguar I-Pace, prav tako italijanskih registrskih tablic. Policisti so voznika ustavili in ugotovili, da je bil za volanom drugi državljan Kirgizistana. Koprski policisti so opravili identifikacijski postopek. Po preverjanju dokumentov in posvetovanju z italijanskimi kolegi so ugotovili, da je bil jaguar istega dne ukraden v Italiji.

Oba avtomobila so zasegli. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba, so sporočili.