Na počivališču Studenec ustavili tihotapca migrantov

V soboto ob 20.20 so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje iz Ljubljane na počivališču Studenec ustavili in kontrolirali osebni avtomobil bmw, francoskih registrskih tablic. Vozil ga je 50-letni državljan Francije, poleg njega je bil v vozilu še 40-letni državljan Tunizije z urejenim bivanjem v Nemčiji. Policisti so med postopkom ugotovili, da v vozilu prevažata 7 državljanov Sirije, ki so samovoljno zapustili izpostavo Azilnega doma v Logatcu. Vsi državljani Sirije so ponovno izrazili namero za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v Azilni dom, medtem ko so policisti Francozu in Tunizijcu odvzeli prostost in bo zoper njiju podana kazenska ovadba.