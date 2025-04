Na pogrebu papeža Frančiška delegacije najmanj 130 držav

Pogreba papeža Frančiška, ki je umrl v ponedeljek v starosti 88 let, se bodo v soboto na Trgu svetega Petra udeležile delegacije najmanj 130 držav, tudi okoli 50 voditeljev držav in deset monarhov, so danes sporočili iz Vatikana. Njegov grob v rimski baziliki Marije Snežne bo mogoče obiskati od nedelje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po pogrebnih slovesnostih, ki bodo potekale v Vatikanu, bodo Frančiška na njegovo željo v soboto pokopali v nekaj kilometrov oddaljeni rimski baziliki Marije Snežne. Vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni je danes sporočil, da bodo lahko verniki njegov grob obiskali od nedelje zjutraj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Udeležbo na pogrebu je medtem po podatkih Vatikana doslej potrdilo 130 tujih delegacij, pri čemer pričakujejo okoli 50 voditeljev držav in deset monarhov. Med njimi bodo tudi ameriški predsednik Donald Trump in španski kraljevi par, pa tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Nevladna človekoljubna organizacija Mediterranea, ki rešuje migrante, ki skušajo s čolni preko Sredozemskega morja priti v Evropo, je danes sporočila, da se bo pogrebnih slovesnosti udeležila tudi njihova delegacija. V njej bodo ob reševalcih tudi begunci. Frančišek, ki je bil zagovornik pravic prebežnikov, se je sicer s predstavniki organizacije med svojim 12-letnim pontifikatom večkrat srečal. V delegaciji bo po lastnih navedbah tudi senegalski begunec, ki se je s papežem srečal dvakrat.

Pogreb bo potekal ob močno poostrenih varnostnih ukrepih, h katerim bo italijanska vojska prispevala sisteme, s katerimi se onemogoči delovanje dronov, rušilca, ki bo nameščen pred obalo Fiumicina ter lovce za zagotavljanje varnosti na območju celotne dežele Lacij, poroča Ansa.

Bruni je še sporočil, da se bodo ljudje od papeža lahko poslovili tudi med pogrebnim sprevodom, med katerim bodo krsto s truplom papeža v soboto prenesli v baziliko Marije Snežne. Sprevod bodo do vhoda v baziliko neposredno prenašale televizije, samega pokopa pa ne, ki bo v skladu z željami pokojnega papeža preprost zaseben dogodek, je dodal. Pred baziliko bo krsto sprejela skupina revnih, ki so imeli posebno mesto v papeževem srcu, je dejal.

Pred pogrebom se lahko papežu verniki do petka zvečer poklonijo v baziliki svetega Petra, kjer leži v odprti krsti. Rimski župan Gualtieri je ob 18. uri povedal, da se število ljudi, ki se mu je poklonilo, približuje stotisočim. Ljudje v dolgih vrstah več ur čakajo tudi danes. V Vatikanu so sklenili, da bo bazilika svetega Petra zaradi izjemno množičnega poklona odprta do 5.30 jutri zjutraj.

Frančišek je zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.