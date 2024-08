Na Poldnašnji špici reševali jadralnega padalca

Gorski reševalci iz Rablja so danes opoldne skupaj z reševalci finančne policije posredovali na Poldnašnji špici (Jôf di Miezegnot), kjer so prisotni v koči opazili slovenskega jadralnega padalca, ki je strmoglavil v smeri Krna. Padel je na zelo težko dostopno območje, od koder ne bi mogel nikamor in kamor bi reševalci težko dospeli peš. Na kraj je zato poletel reševalni helikopter. Kmalu so ga zagledali. Gorski reševalec se je z vitlom spustil s helikopterja in ga kmalu dosegel. Ugotovil je, da se jadralni padalec na srečo ni poškodoval. Potegnili so ga na helikopter in prepeljali v dolino. Posredovanje se je zaključilo okrog 13. ure.