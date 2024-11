Gasilci iz Pordenona so posredovali na avtobusnem parkirišču v Zoppoli na Pordenonskem, kjer je zagorel šolabus, ki je bil tam parkiran. Ko so prispeli na kraj, je osebje že odpeljalo ostale avtobuse, ki so bili v bližini. Gasilci so pogasili požar in preprečili, da bi se ogenj razširil na bližnja drevesa in grmičevje. Vzroke požara še preiskujejo. V njem se ni nihče poškodoval.