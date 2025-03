Na Poreznu tragično smrt dočakalo tudi veliko partizanov iz kraških vasi

V nedeljo, 23. marca, bo minilo osemdeset let od tragičnih dogajanj na Poreznu, kjer se je med nemško ofenzivo, imenovano Winterende (Konec zime), partizanska Kosovelova brigada, skupaj z velikim številom aktivistov, terencev in borcev – novincev znašla na vrhu gore. Tam so se nastanili v bivši italijanski kasarni in bližnjih podzemnih bunkerjih. V meglenem vremenu je na boj nepripravljene partizane (pozneje se je izkazalo, da je bilo na napad nepripravljeno predvsem poveljstvo brigade) presenetila enota SS divizije.

Partizani, ki so bili nastanjeni v kasarni, so se uspeli umakniti proti Davči in Baški grapi. Okoli 200 borcev Kosovelove brigade pa je med spanjem ostalo ujetih v bunkerjih. Tisti, ki so poskušali bunkerje zapustiti, so padli ali pa bili ranjeni. 146 borcev pa so nacisti ujeli, jih zvezali in jih odvedli proti Jesenicam, vasjo pod Poreznom. Okoli 35 so jih postrelili že med potjo, ostale pa zaprli v hlev in jih naslednji dan na različnih lokacijah, v bližini Jesenic, postrelili. Med padlimi borci so bili tudi številni partizani iz kraških vasi.

Spominska svečanost na tragedijo na Poreznu bo v nedeljo ob 15. uri pri spomeniku v Jesenici. Slavnostni govornik bo tržaški pisatelj in novinar Dušan Jelinčič.