Na prehodu za pešce podrl žensko in moškega

Včeraj popoldne ob 16. uri je v Ajdovščini voznik avtomobila na prehodu za pešce podrl dva pešca, poročajo Primorske novice. Oba sta v nesreči utrpela poškodbe.

Novogoriški prometni policisti so ugotovili, da je 33-letni voznik avtomobila vozil po Goriški cesti iz smeri krožišča proti naselju Cesta. Ko je pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce blizu ene od tamkajšnjih trgovin, hitrosti ni prilagodil, da bi avto lahko pravočasno ustavil.

V tistem času sta namreč z njegove leve strani prehod za pešce prečkala 52-letna ženska in 44–letni moški. Voznik je trčil v oba pešca, ki sta po trčenju padla po vozišču in utrpela poškodbe. Ženska se je huje, pešec pa laže poškodoval. Oba so na kraju oskrbeli ajdovski reševalci in ju odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nudili tamkajšnji gasilci. O prometni nesreči s telesnimi poškodbami so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Prometni policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev 33-letnika kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.