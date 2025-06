Na primorski avtocesti močno zgoščen promet

Na primorski avtocesti poročajo o močno zgoščenem prometu. Vozni čas od Ljubljane do Kopra in obratno se je ob 15. uri podaljšal za dobrih 45 minut, še dopoldne pa so vozniki od Ljubljane do Kopra zaradi zastojev potrebovali kar poltretjo uro.

Zaradi katoliškega praznika telovo, ki je v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, na Darsu opozarjajo na povečan promet od severne proti južni meji. Zastoji so na več odsekih, gneča je tudi na ljubljanski obvoznici.

Direkcija za avtoceste je že v tedenski napovedi obremenjenosti slovenskih avtocest opozorila, da bo promet po pričakovanjih danes (četrtek) zelo povečan zlasti od Avstrije proti Hrvaški zaradi praznika telovo, ki je v več evropskih državah dela prost dan. »Prometne konice se lahko začnejo že v zgodnjih jutranjih urah. Svetujemo, da se na pot odpravite pravočasno, si zanjo vzamete več časa ter ostanete strpni in pozorni na dogajanje v prometu,« so opozorili.

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste ob tem opominjajo tudi na bližajoči se konec šolskega leta v Sloveniji, zaradi česar bo vse do sredine prihodnjega tedna močno povečan promet tako iz smeri Avstrije proti Hrvaški in proti Primorski kot tudi v nasprotni smeri.