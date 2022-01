Na primorski avtocesti v avtomobilu našli mrtvo žensko

Koprski policisti so včeraj posredovali na primorski avtocesti med Kozino in Divačo, od koder so jih poklicali delavci Darsa, ki so v ustavljenem avtomobilu opazili žensko, ki ni kazala znakov življenja. Reševalci so na kraju potrdili smrt 63-letne državljanke Avstrije. Po prvih podatkih smrt ni nastopila zaradi prometne nesreče, tudi znakov nasilja ni bilo videti. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo.

Policisti so ugotovili, da so bila na vozilu odprta vrata, v katera je trčil neznani voznik, ki je zatem s kraja odpeljal. Po prvih podatkih bi lahko šlo za vozilo fiat 500 bele barve.

Vse, ki bi o tem kaj vedeli ali trčenje celo videli, policisti prosijo, naj jim to čimprej sporočijo na številki 113 ali na 080 1200.