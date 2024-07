Pristaniški delavci oklicali štiridnevno stavko

Tako kot v nekaterih pristaniščih vzdolž italijanskega škornja so tudi zaposleni v tržaškem pristanišču prekrižali roke kar za štiri dni. Popolno stavko so tržaški sindikati Filt Cgil, Fit Cisl in Uiltrasporti na pobudo državnih kolegov oklicali že v torek in nadaljevali bodo vse do vključno petka. Podobno so se v torek odločili tudi delavci v pristaniščih v Tržiču in kraju Gioia Tauro, medtem ko bodo tisti iz Genove, Ravenne, Savone, La Spezie in Ancone stavkali danes in jutri. »Udeležba je doslej zelo visoka, celo 95-odstotna,« so sporočili od Uiltrasporti ki dodajajo, da če ne bo stavki sledil kakršenkoli premik, bodo s protestom nadaljevali.

Vzroke stavke gre poiskati v dejstvu, da je nacionalna pogodba pristaniških delavcev zapadla 31. decembra lani in od takrat še ni bila obnovljena. »Potrebno je ustrezno povišanje plač in izboljšanje delovnih pogojev,« so dodali predstavniki sindikatov, ki so Deželi FJK namignili, da sredstva, ki so vložena v pristanišča, ne bi smela biti samo v korist peščice.