Na Rabu po padcu z vodnega tobogana umrla triletna deklica

Na hrvaškem otoku Rab je v torek z vodnega tobogana padel otrok. Zaradi resnosti poškodb so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Reki, a je otrok kljub zdravniški pomoči umrl.

Po navedbah policije je bila žrtev državljanka Nemčije. Kot kaže, gre za triletno deklico, ki je med spustom zdrsnila iz očetovih rok in padla s tobogana z velike višine na betonska tla Policija zagotavlja, da bo v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami in institucijami preučila okoliščine in dejstva v zvezi s smrtjo otroka.