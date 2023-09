Na Reki niso pozabili na italijanska taborišča

V mestnem središču Reke je na ogled fotografska in dokumentarna razstava o italijanskih taboriščih na Kvarnerju in Rabu. Odprtja razstave žal ni dočakal njegov pobudnik, nedavno umrli ravnatelj krajevnega mestnega muzeja Mladen Grgurić, njegovo delo sedaj nadaljuje Sabrina Žigo. Kot poroča dnevnik La Voce del popolo je na odprtju razstave govoril predsednik lokalne sekcije Zveze hrvaških partizanov, sicer nekdanji župan in predsednik tamkajšnje županije, Vojko Obersnel, navzoč je bil tudi reški župan Marko Filipovič.

Na štiridesetih panojih so predstavljena fašistična taborišča v Lovranu, Kraljevici in Bakarju ter seveda na Rabu, ki je bilo največje in kjer se bodo jutri spomnili 80. obletnice njegovega zaprtja oziroma osvoboditve. V teh taboriščih (danes je delno ohranjeno le tisto v Kamporju na Rabu) so bili, poleg Hrvatov in Slovencev, internirani tudi pripadniki židovskih skupnosti iz raznih predelov Jugoslavije. Odprtje razstave so povezali z današnjo 80. obletnico kapitulacije Italije.

Pomen razstave na Reki in ohranjanje spomina na tiste čase posebej izpostavljajo na FB strani italijanskega združenja (campifascisti.it), ki si zelo prizadeva, da tisti mračni časi ne bi romali v pozabo. Njegovi zastopniki se bodo udeležili jutrišnje proslave na Rabu.