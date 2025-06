Na severovzhodu Slovenije velika toča, v FJK nalivi

Nevihte, ki so pod vplivom vlažnega jugozahodnika nastale v FJK in nad južnimi predeli Avstrije, so se pomaknile nad Slovenijo. Najmočneje so udarile na skrajnem severovzhodu države, kjer so na Goričkem poročali o veliki toči, ki je presegla sedem centimetrov. V treh občinah na Goričkem je toča poškodovala skoraj vsako streho, poroča MMC RTV SLO, na osnovni šoli Šalovci pa je v telovadnici razbilo strešna okna.

V FJK so bile nevihte do 16. ure najmočnejše ponekod na Videmskem, in sicer na območju Codroipa in San Danieleja. Pojavljali so se tudi nalivi, mestoma pa je padala manjša toča. Nevihte so se pomikale proti severovzhodu.

V prihodnjih urah bo ozračje še nestanovitno, proti večeru pa se bo začelo umirjati.

Jutri in v četrtek bo v južnejših predelih FJK povečini sončno z občasno spremenljivostjo, več krajevne nestanovitnosti pa bo v popoldanskih urah v gorah.