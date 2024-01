Na sežanskem kraku primorske avtoceste drvel 205 km/h

Koprski policisti so včeraj na počivališču Povir izvajali poostren nadzor tovornih vozil, pri čemer so na avtocesti pred preusmeritvijo prometa opravljali tudi meritve hitrosti. V okviru akcije so kontrolirali in stehtali preko 30 tovornjakov, pri čemer niso zabeležili kršitev, medtem ko so ugotovili nekaj kršitev, povezanih z delovanjem in uporabo tahografa.

Med nadzorom hitrosti so prestregli dva voznika avtomobilov, ki sta drvela po sežanskem kraku primorske avtoceste. Koprčanu so namerili hitrost 205 km/h, italijanskemu vozniku pa 172 km/h. Oba so ustavili in oglobili. Vozniku iz Kopra so izrekli globo 1200 evrov in 9 kazenskih točk, drugemu vozniku pa nekoliko nižjo vsoto.