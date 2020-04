Na Sežanskem zasuli »meje« z Italijo

Ker označbe in prepreke niso ustavile nedovoljenih prehodov italijanskih državljanov z avtomobili čez mejo v Slovenijo, je dal sežanski župan David Škabar pet makadamskih poti v gozdovih in gmajnah zasuti. Vrstile so se namreč pritožbe vaščanov, zato je župan ukrepal, poti so zaprli pripadniki sežanske Civilne zaščite, poročajo Primorske novice.

Župana Sežane precej skrbi dejstvo, da mnogi italijanski državljani, kljub prepovedim, še vedno prečkajo mejo kar po gmajnah in gozdnih poteh ter stezah. Škabar je svojo zaskrbljenost nad dogajanji v soboto na mejnem prehodu Fernetiči izrazii v.d. generalnega direktorja slovenske policije Antonu Travnerju, ki je obiskal policiste na območju koprske policijske uprave. Šef slovenske policije je skupaj z direktorjem koprske policijske uprave Igorjem Ciperletom obiskal tudi Policijsko postajo Postojna in kontrolno točko na avtocesti, kjer so prometni policisti poostreno nadzirali in še nadzirajo spoštovanje odloka o prepovedi gibanja med občinami.