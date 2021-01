Na seznamu krajevna imena iz časa fašizma

V letu 2020 se je italijansko šolstvo soočilo s številnimi novostmi, se po sili razmer predalo novim tehnologijam in se v zelo kratkem času posodobilo. Nekaterim starim navadam pa se žal še ni odreklo, kljub temu, da bi z novim znanjem lahko zlahka izboljšalo tiste slabosti, ki ga vežejo na najbolj zloglasno in nasilno obdobje italijanske polpretekle zgodovine.

Začelo se je vpisovanje za šolsko leto 2021-2022. Starši se povezujejo na ministrski spletni portal, vtipkajo osebne podatke in v iskalniku izbirajo ime svoje občine oz. kraja, kjer imajo stalno bivališče. Kdor živi na Tržaškem, se že leta srečuje s seznamom krajevnih imen, ki k sreči danes niso več aktualna.

Imena občin iz časov fašizma, ki so že dolgo v Sloveniji, so sicer že zdavnaj prisotna na omenjenem seznamu in kljub opozorilom, ki so jih italijanskemu ministrstvu za šolstvo poslali šolski in drugi predstavniki, pa tudi Primorski dnevnik, je osupljivi spisek ponovno na ogled obiskovalcem uradnega portala.

Kdo ima še stalno bivališče v kraju Postumia Grotte (Postojna) ali Nacla San Maurizio (Naklo)? Kaj pa Poverio (Povir) ali Roditti (Rodik), katera italijanska šola je tam najboljša? Pa še Scoppo, Storie, Villa Caccia, Villa Slavina in Villabassa, grobo poitalijančene Skopo, Štorje, Kačja vas, Slavina in Dolenja vas. Kdo je tisti nostalgik, ki bi moral na poučno ekskurzijo na severovzhodni konec domovine? Ugotovil bi, da tudi učenci in dijaki vedo, kje teče meja in da Sinadole (Senadole), Albaro Vescovà (Škofije), Auremo di Sopra (Gornje vreme) ter Alber di Sesana (Avber) niso italijanske občine. Seznam pa se očitno da spremeniti, saj so pozorni uporabniki opazili, da med poitalijančenimi občinami letos ni Sežane, ki jo je bilo v preteklosti mogoče najti v spisku.