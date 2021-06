Na skupnem trgu generalka pred jesenskim pozdravom

Na Trgu Evrope / Transalpini je popoldne potekala proslava, ki jo je ob 30. obletnici samostojne Slovenije priredil Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu v sodelovanju s SSO, SKGZ, goriškim Kulturnim domom in Kulturnim centrom Lojze Bratuž. Osrednji gost na skupnem trgu obeh Goric je bil slovenski predsednik Borut Pahor. Ganjen, je v svojem govoru potrdil, da bo na skupnem trgu, če bodo koronavirusne razmere to dopuščale, ob prijatelju in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli v drugi polovici oktobra nagovoril Slovence, Italijane in Evropejce. Pahor se je med drugim zahvalil prebivalcem obmejnega prostora, brez katerih najbrž ne bi prišlo do simbolične geste obeh predsednikov 13. julija lani v Bazovici. »Tista gesta je bil eden najlepših trenutkov v najinih političnih karierah,« je Pahor strnil svoje in Mattarellove občutke.

Prisotni so bili med drugim generalni konzul v Trstu Vojko Volk, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, predsednik FJK Massimiliano Fedriga, senatorka Tatjana Rojc, goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Klemen Miklavič, tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj. Dostop na slovesnost so imeli zaradi koronavirusnih omejitev samo povabljeni.