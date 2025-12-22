Na slovenskih avtocestah med prazniki baje brez preglavic

Na Darsu izjemnih situacij na avtocestah v prazničnem času ne pričakujejo. Prvo konico so zabeležili že konec minulega tedna, ki pa je po besedah vodstva slovenske družbe za avtoceste stekla brez večjih težav. Večje snežne pošiljke napovedi ne obetajo. Praznični čas pa se bo z vračanjem zdomcev iz balkanskih držav v srednjo in zahodno Evropo sklenil okoli 7. januarja, ko se za katoliške države končujejo božično-novoletni prazniki.

Biti pozorni ni nikoli odveč

V nadaljevanju je večjo zgostitev prometa pričakovati v naslednjih dveh dneh pred božičem in nato 30. in 31. decembra, ko si na Darsu povečan promet obetajo predvsem na ljubljanski obvoznici v bližini večjih nakupovalnih središč. So pa to bolj ali manj normalne vsakoletne praznične razmere, posebnih odstopanj pristojni na Darsu letos ne pričakujejo. V zimskih mesecih nato pristojni večjih posebnosti v prometu ne pričakujejo, saj bodo v pretežnem delu zamrla tudi gradbena dela.

Kljub temu pa pri Darsu pozivajo voznike, da spremljajo prometne informacije, se na ceste odpravijo pravočasno in z vozili z ustrezno zimsko opremo ter vozijo strpno in upoštevajo predpise ter varnostna priporočila.