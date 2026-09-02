Na slovenskih avtocestah predvidoma že ta mesec sekcijsko merjenje hitrosti

Po skoraj devetih letih se na slovenske avtoceste vrača sekcijsko merjenje hitrosti, poročajo Primorske novice. Dars je vzpostavitev sistema že zaključil, dejansko merjenje pa se bo predvidoma začelo v drugi polovici septembra. Točnega datuma na Darsu še ne razkrivajo, saj morajo pred začetkom delovanja svoje obveznosti zaključiti še drugi deležniki, predvsem policija.

Dars je sistem hkrati vzpostavil na štirih odsekih avtocest, in sicer na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti skozi območje trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na dolenjski avtocesti na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu in med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja. Gre za odseke, ki niso bili izbrani naključno, sekcijsko merjenje je namreč namenjeno predvsem umirjanju prometa na območjih, kjer so zaradi prometnih obremenitev, hitrosti in prometnih razmer večja tveganja za nastanek nesreč in zastojev.

Sistem bo meril povprečno hitrost vozila med vstopno točko A in izstopno točko B. Če bo višja od dovoljene, bo voznik kaznovan. S sistemom bo upravljala policija, ki bo prekrškarjem tudi izrekala globe.

Na italijanskih avtocestah so sekcijsko merjenje hitrosti (safety tutor) uvedli med letoma 2004 in 2005.