V prihodnjem tednu kaže na dokončen vremenski preobrat

Vročina se bo pod vplivom subtropskega anticiklonskega grebena, kot smo poročali, v prihodnjih dneh prehodno stopnjevala. Najtopleje bo zlasti v petek in soboto, ko bo od jugozahoda pritekal za ta čas zelo topel zrak.

Do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme z občasno nestanovitnostjo zlasti v gorah. Tam bodo predvsem v popoldanskih urah nastajale krajevne plohe in nevihte. Danes in jutri bo ob morju pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah in ob morju presegale 30 stopinj Celzija, v petek in soboto bodo zlasti na Goriškem lahko dosegale do okrog 33 stopinj Celzija. Nekoliko toplejše bodo tudi noči. V nedeljo bo rahlo manj vroče in bo spet zapihala šibka burja.

Povečini stanovitno in spet bolj vroče vreme se bo nadaljevalo v ponedeljek in torek. V gorah bo več spremenljivosti.

V sredo se bo, kot kaže, našim krajem približevala višinska dolina z občutno bolj svežim severnim zrakom. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo tudi naše kraje prešla solidna hladna vremenska fronta, ki bo prečesala večji del Evrope in da bo nad severnim Sredozemljem po vsej verjetnosti nastal ciklon. Vreme se bo, če bodo izračuni potrjeni, poslabšalo, pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. V prvem delu poslabšanja bodo pihali okrepljeni južni vetrovi, nato bo zapihala burja in bo začel pritekati občutno bolj svež zrak. Temperature se bodo spuščale. Prihajajoča zračna masa bo po zdajšnjih izračunih za kakih 8 do 10 stopinj Celzija hladnejša od zdajšnjega subtropskega zraka.

Kaže, da bo severni zrak dokončno izpodrinil subtropskega proti južnejšim vzporednikom. Obeta se nov vremenski vzorec z dnevnimi temperaturami do največ okrog 25 stopinj Celzija in v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem s svežimi nočmi. Prevladovalo pa naj bi sončno vreme z občasno spremenljivostjo.