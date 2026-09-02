Tisoči na čakanju neprofitnih stanovanj družbe Ater

Na nova stanovanja javnega stanovanjskega sklada Ater čaka na tisoče ljudi. Na šestih razpisih za dodelitev javnih najemnih stanovanj na območju tržaške pokrajine je bilo vloženih kar 4551 vlog, od katerih jih je bilo 3590 ocenjenih kot veljavnih. Ater je včeraj objavil dokončne prednostne sezname, s čimer se po večmesečnem preverjanju in usklajevanju z novo zakonodajo zaključuje razpisni postopek, ki se je začel lani.

Največje povpraševanje je pričakovano v Trstu, kjer je bilo vloženih 4177 vlog. Objavo seznamov, sprva predvideno za maj, je zamaknila odločba ustavnega sodišča in posledična sprememba deželne zakonodaje, zaradi katere je bilo treba ponovno obravnavati del predhodno izločenih vlog.