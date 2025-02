Na Tolminskem ukradli večjo količino odpadnega materiala

Novogoriške policiste so danes zjutraj obvestili o vlomu v odprto skladišče ene od gospodarskih družb na območju naselja Poljubinj na Tolminskem, poročajo Primorske novice. Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci v času med 7. in 10. februarjem poškodovali del ograje in vstopili vanj.

Iz zabojnikov so po prvih podatkih ukradli večjo količino odpadnega materiala, in sicer več ton odpadnih bakrenih kablov, več odpadnih avtomobilskih akumulatorjev, medenino, odpadni svinec in drugo. Gospodarska družba je bila zaradi tatvine oškodovana za več tisoč evrov, zaradi poškodovane ograje in vhodnih drsnih vrat pa se je škoda povečala še za več sto evrov.