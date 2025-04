Na Univerzi na Primorskem menda kmalu tudi medicina

Senat Univerze na Primorskem je sprejel vlogo za akreditacijo novega študijskega programa medicina. Kot so še sporočili z univerze, so vlogo poslali svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki bo odločal o njej. Program naj bi začeli izvajati v študijskem letu 2027/2028, sprva za 20 do 30 študentov, nato pa naj bi teh bilo 100.

Nov objekt pri bolnišnici v Izoli

Postopki za uvedbo študija medicine tečejo skladno z napovedano časovnico, so pojasnili. Študijski program je zastavljen kot enovit magistrski študijski program že obstoječe Fakultete za vede o zdravju. Za potrebe študija medicine namerava Univerza na Primorskem zgraditi tudi nov objekt v neposredni bližini bolnišnice v Izoli. Po načrtih naj bi bila stavba večnadstropna, ponujala pa naj bi 6000 kvadratnih metrov uporabne površine.