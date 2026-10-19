Na Velikem Nabojsu je zgrmela v smrt

V nedeljo popoldne se je v severni steni gore Veliki Nabojs v skupini Viša v zahodnem delu Julijskih Alp smrtno ponesrečila 35-letna nemška planinka. Po navedbah gorske reševalne službe je padla več kot 50 metrov globoko.

Nesreča se je zgodila okoli 14.30 na polici z imenom Cengia dei Camosci. Gre za odsek zahtevne krožne planinske poti, ki poteka nasproti znamenite poti Cengia degli Dei. Ženska je bila na poti skupaj s sovrstnikom, avstrijskim spremljevalcem. Oba sta bila ustrezno pripravljena in tehnično usposobljena za zahtevno turo.

Po prvih ugotovitvah se je nesreča zgodila malo po najzahtevnejšem odseku poti, ko je nenadoma popustil oprimek, zaradi česar je planinka zgrmela v globino. Na kraju nesreče so posredovali gorski reševalci iz Rablja, pripadniki finančne policije in deželna helikopterska reševalna služba. Ko je dežurni tožilec odobril intervencijo, so helikopterski reševalci truplo dvignili in prepeljali s kraja nesreče v dolino. Reševalna akcija se je končala okoli 17.30.