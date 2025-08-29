Na vipavski hitri cesti proti Italiji en vozni pas le za tovorna vozila

Na današnjem sestanku predstavnikov Darsa z avtoprevozniki in lokalnimi skupnostmi so se dogovorili za drugačen režim ob obnovi vipavske hitre ceste prek Rebernic. Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo tako lahko po novem uporabljal en vozni pas. Iz Italije bodo medtem tovornjake preusmerjali na Fernetiče. Osebni in lokalni promet bo do konca zapore medtem še naprej v celoti preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Za tako prometno rešitev so se odločili predvsem zaradi varnosti, je po današnjem sestanku v Vipavi povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ker nove prometne ureditve ne morejo vzpostaviti ob koncu tedna, bodo v ponedeljek in torek, ki naj bi bila prometno najbolj obremenjena dneva, po Sloveniji tovornjake izločali iz prometa, da ne bi prišlo do vnovične gneče na Fernetičih.