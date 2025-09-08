Na vipavski hitri cesti stopila v veljavo nova prometna ureditev

Danes je začela veljati nova prometna ureditev na odseku vipavske hitre ceste čez Rebernice, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela. Tovorni promet v smeri Italije zdaj poteka po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ni več preusmerjen na Fernetiče. Drugi pas je namenjen izključno intervencijskim službam. Ves promet osebnih vozil je medtem preusmerjen na regionalno cesto.

Dogovor po glasnih protestih

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi oz. Italiji od sredine avgusta zaradi obsežnih obnovitvenih del zaprta. Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet v smeri Italije je od takrat potekal po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa prek prehoda Fernetiči. A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi v luči poostrenega nadzora na italijanski meji, povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično je prišlo do razburjenja avtoprevoznikov, ki so od Slovenije zahtevali rešitve.

Dars se je zato z vsemi deležniki - avtoprevozniki, policijo ter gasilskimi in reševalnimi službami - dogovoril za spremembo prometnega režima. Pojasnili so, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali.