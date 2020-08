Na Višarjah so se zbrali Slovenci treh Slovenij

Na Višarjah so se včeraj že 32. leto zapored srečali Slovenci treh Slovenij: matične, zamejske in izseljenske. Romanje je letos potekalo prilagojeno zaradi pandemije covida-19 in je bilo nekoliko okrnjeno zaradi slabega vremena. Organizatorji so zaradi pandemije svetovali udeležencem, naj se na vrh podajo raje po romarski pešpoti kot s kabinsko žičnico.

Po uvodnem predavanju pred cerkvijo Višarske Matere Božje je bila maša na prostem, ki jo je ob somaševanju z izseljenskimi in drugimi duhovniki vodil Janez Pucelj, krški škof Jože Marketz je bil namreč nujno zadržan. Kulturni program je zaradi dežja odpadel.

Prisotne je pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, govoril je nato tudi predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Romanja na Svetih Višarjah so se med drugim udeležili nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle, sekretar vlade Dejan Valentinčič, poslanec Andrej Černigoj in druge ugledne osebnosti.