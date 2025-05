Na vrhu Sikstinske kapele namestili dimnik za konklave

Gasilci so danes na vrh Sikstinske kapele začeli nameščati dimnik, ki ga bodo uporabljali med konklavom, ki se začne v sredo, 7. maja. Če se iz dimnika med konklavom pokadi črn dim, kardinali niso izbrali novega papeža. Bel dim pa je znak, da se bo kmalu pred verniki pokazal novi papež.

Sodeč po zadnjih dveh konklavah se lahko beli dim pričakuje v nekaj dneh. Prvi dan bodo kardinali glasovali enkrat, v prihodnjih dneh pa štirikrat, dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne. Kardinali na vsakem glasovanju na listek napišejo ime svojega kandidata in ga spustijo v urno. Po koncu glasovanja se vsak listek odpre in prebere ime. Po preštetju lističe sežgejo.

Lističem pred sežigom dodajo posebne kemikalije, s čimer dosežejo, da se iz dimnika Sikstinske kapele pokadi črn ali bel dim. Izvolitev pospremi tudi zvonjenje. Za izvolitev mora kandidat zbrati najmanj dve tretjini glasov.