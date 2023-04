Na vzporednih volitvah, ki jih je za RAI izvedla družba Opinio Italia, naj bi kandidat desne sredine in zdajšnji predsednik FJK Massimiliano Fedriga prejel od 61 do 65 odstotkov glasov, glavni tekmec, kandidat leve sredine Massimo Moretuzzo pa od 28 do 32 odstotkov. Sledita Alessandro Maran, ki mu pripisujejo od 3 do 5 odstotkov glasov ter Giorgia Tripoli od 2 do 4 odstotke.