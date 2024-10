Na železniške tire nastavili betonski blok in stol

V soboto ob 20.19 je policiste poklical strojevodja in povedal, da je vlak med Postojno in Prestrankom prevozil stol in betonski blok, so sporočili policisti. Strojevodja je vlak ustavil, pristojne oblasti so ustavile železniški promet. Pregled podvozja je pokazal, da ni bilo poškodovano, zato je kasneje lahko nadaljeval s potjo. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili da je neznanec na železniške tire postavil več predmetov, v katere sta nato trčila dva tovorna vlaka. Slednja se pri tem nista poškodovala in sta z vožnjo nadaljevala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskujejo kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. Policisti so z ogledom zaključili ob 22.20 uri, nakar je spet stekel promet.