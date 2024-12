Nagrada klio knjigi o Slovencih v fašističnih taboriščih

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je nagrado klio za zgodovinopisje za leti 2022 in 2023 namenila knjigi Užaljeno maščevanje: Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašisticna taborišca zgodovinarjev Ota Lutharja, Urške Strle in Marte Verginella. Delo, ki je izšlo pri Založbi ZRC, prinaša pričevanja še zadnjih preživelih na italijansko internacijo.

Zapiranje Slovenk in Slovencev v italijanska fašistična taborišča, ki je eno najbolj nasilnih in zato najbolj travmatičnih poglavij slovenske zgodovine 20. stoletja, je bilo do nedavnega slabo poznano in pomanjkljivo raziskano. Strle, Luthar in Verginella so prepričani, da se bodo bralci in bralke na podlagi njihove študije zaradi bogate zbirke pričevanj lahko neposredno seznanili z izkušnjami deportiranih. Da bodo skozi njihovo izkušnjo morda lažje razumeli, zakaj in kdaj so jih fašistične oblasti aretirale, zakaj in kako so jih zasliševale in obsodile ter zakaj so nekatere poslale v konfinacijo, druge pa v internacijo. Med drugim tudi na Rab, kjer je bil režim internacije neznosen in še posebej smrtonosen v ženskem delu taborišča, piše na spletni strani založbe ZRC.