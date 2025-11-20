Nagrajeni tudi Lokanda Devetak in Društvena gostilna na Proseku

Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško je letošnje nagrade za zvestobo delu in gospodarskemu napredku podelila v Vili Russiz v Koprivnem. Slovesnost, ki sta jo vodila novinarja Andro Merkù in Micol Brusaferro, se je začela z minuto molka v znak spoštovanja na tragične dogodke, ki so zaznamovali Goriško, v nadaljevanju pa so izročili kar 69 priznanj oziroma nagrad v štirih različnih kategorijah (zaposleni, podjetja, podjetja mladih in ženska podjetja).

Med nagrajenimi podjetji sta tudi dva slovenska »veterana«: tako Lokanda Devetak, ki na Vrhu dobrote streže že od leta 1870, kot Društvena gostilna na Proseku, ki je bila ustanovljena leta 1905, se namreč lahko ponašata z dolgo zgodovino, zdaj pa še s priznanjem tržaško-goriške trgovinske zbornice.

V kategoriji zaposlenih je med prejemniki priznanja tudi Daniela Gambel, ki je zaposlena pri Lokandi Devetak.

Posebnega priznanja pa so bili deležni predsednik gledališča Rossetti Francesco Grambassi, tržaški podjetnik Enrico Samer, ki vodi logistično družbo Samer & Co., in furlanski podjetnik Loretto Pali, dejaven tako v vinarstvu kot v svetu pohištva.