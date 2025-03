»Drage ženske, vaša moč, znanje in vztrajnost soustvarjajo družbo, v kateri je pomemben vsak glas. 8. marec je priložnost, da praznujemo dosežke žensk na vseh področjih življenja in se hkrati opomnimo, da enakopravnost ni samoumevna – zanjo si moramo prizadevati vsak dan,« je v čestitki ob mednarodnem dnevu žensk zapisala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, »naj bo današnji dan poln ponosa in hvaležnosti za vse, kar smo dosegle, in za vse, kar bomo še ustvarile.«

Čestitke ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, prihajajo tudi iz vrst politike. »Naj bo 8. marec vsak dan,« sporočajo iz koalicijskih strank Gibanje Svoboda in Levica, kjer opozarjajo, da se je treba za pravice žensk boriti vsak dan.

V Gibanju Svoboda opozarjajo, da pravice žensk niso sezonska tema, enakost, spoštovanje in priložnosti pa da ne smejo biti le praznične geste. »Naj bo vsak dan 8. marec. Dan, ko ženske niso le pohvaljene, ampak enakovredno slišane. Dan, ko niso le občudovane, ampak enako plačane. Dan, ko ne rabijo biti dvakrat boljše, da bi bile obravnavane enako,« so zapisali v čestitki.

Temu se pridružujejo tudi v Levici. Po besedah koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko svet dokazuje, da se moramo za pravice žensk boriti vsak dan in vedno znova. Opozarja, da sta kljub formalni enakopravnosti družbena vloga žensk in njihovo dojemanje v vsakdanjem življenju, na družbenih omrežjih in v medijih pogosto še vedno neenaka. Spomnila je, da vsak dan lahko beremo o fizičnem, psihičnem in spolnem nasilju ter o zlorabah nad deklicami in ženskami, po svetu pa se ponovno postavljajo pod vprašaj reproduktivne pravice. Kot je poudarila, so ženske v vseh družbah bolj socialno ogrožena skupina in še vedno glavne nosilke skrbstvenega dela za gospodinjstvo, otroke in ostarele starše.

»Boriti se moramo za družbo, kjer bo vsaka deklica imela možnosti odrasti v močno žensko in se nobena ženska ne bo več bala spregovoriti, priti domov ali hoditi sama. Ne smemo si dovoliti, da nam vrednosti o nas samih pripisujejo drugi glede na naš videz, starost ali socialni status,« je poudarila Vrečko.

Vprašanje emancipacije je po njenih besedah tudi razredno vprašanje, zato boj za boljšo in enakopravnejšo družbo ni le preteklost, ampak tudi sedanjost. »In odgovornost vseh nas. Žal tudi s strani slovenske politike, saj skrajna desnica po zgledu iz tujine za diskreditacijo drugače mislečih uporablja pokroviteljski in žaljiv odnos do žensk,« je opozorila Vrečko in dodala, da se ponižujoč in šovinističen diskurz predvsem na družbenih omrežjih normalizira s strani javnih osebnosti.