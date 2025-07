»Najbolj prizadeta bo slovenska manjšina«

Poziv k sklicu seje Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki sicer zveni kot ultimativni poziv, so z javnostjo delili trije člani - izmed dvajsetih - tega institucionalnega telesa, ki je bilo ustanovljeno po členu 3 zakona št. 38/2001, zaščitnega zakona Slovencev v Italiji. Aktualni predsednik je odvetnik Marko Jarc, poziv trojice, ki je nabit s kritiko zaradi nedejavnosti odbora, je naslovljen ravno nanj. Kot že julija lani je dopis vsem članom odbora v četrtek poslal Livio Semolič, ki je svoje stališče včeraj poslal še v javnost, tako tudi člana odbora Sabrina Morena in Sandor Tence, ki sta Semoličeve ugotovitve podprla.

»Odločil sem se za ponoven poziv v zvezi z nevzdržnim stanjem zaradi brezdelja paritetnega odbora. Minilo je šest mesecev od napovedanega sklica seje, v tem času pa so se nakopičili še dodatni problemi, ki so v pristojnosti najpomembnejšega institucionalnega organa, predvidenega po zaščitnem zakonu 38/2001,« je Semolič zapisal v včerajšnjem sporočilu.

Nadaljeval je: »Naj navedem poziv, ki smo ga že februarja prejeli od predsednice vzhodnokraškega rajonskega sveta glede nespoštovanja jezikovnih pravic v tržaških rajonskih svetih, saj je Občina Trst, brez vsakršnega obvestila, prekinila pogodbe dvema tajnicama z znanjem slovenskega jezika. Še huje pa je, da je občina odpovedala tudi zagotovljeno prisotnost tolmača in s tem onemogočila redno delovanje tega organa.«

Sledi Semoličeva ostra ocena: »Glede na stalne, vsakomesečne neuslišane pozive k sklicu seje, ki so prišli od različnih subjektov, lahko torej dokončno jemljem na znanje željo in voljo predsednika, da izniči vlogo paritetnega odbora, kar predstavlja prevzem zelo velike odgovornosti do vseh institucionalnih sredin, ki so nas v ta pomembni organ izvolili, in še posebno do slovenske manjšine, ki je in bo zaradi tega stanja še najbolj prizadeta.«