Najdaljša noč v letu v FJK povečini jasna in kar mrzla

Pod vplivom anticiklona, ki se zadržuje nad zahodnim delom Evrope, bo od danes do vključno četrtka prevladovalo stanovitno in v FJK povečini sončno vreme. Od četrtka bo postopno že nekaj več oblakov. Nad vzhodno polovico Evrope se proti Balkanu spušča mrzel arktični zrak, ki bo le deloma in prehodno oplazil naše kraje. Tudi pri nas pa se bo prehodno nekoliko ohladilo.

Danes bodo v FJK najvišje dnevne temperature do okrog 10 stopinj Celzija. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Jutri bo hladneje. Občasno bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 5 stopinj Celzija ali ponekod le malo več. Najdaljša noč v letu bo kar hladna. Na Kraški planoti in marsikje na Goriškem je pričakovati temperature pod lediščem, na Krasu okrog -3 stopinj Celzija, na Goriškem okrog ničle ali rahlo pod ničlo, ob morju okrog +3 stopinje Celzija. Burja bo oslabela in marsikje ponehala.

Prvi dan v letu bo precej sončen z občasno zmerno oblačnostjo in kar hladen. Najvišje dnevne temperature bodo na Kraški planoti do okrog 2 stopinji Celzija, na Goriškem pod 5 stopinj Celzija in ob morju do okrog 7 stopinj Celzija.