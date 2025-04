Najhitrejši od štirih zaseženih mopedov namesto 25 km/h dosegal hitrost 75 km/h

V Kopru in Portorožu so v enem dnevu zasegli štiri predelane mopede, poročajo Primorske novice.

V Portorožu so policisti ustavili 18-letnega voznika mopeda. Ker je odrejeni izredni tehnični pregled pokazal, da je dovoljena hitrost (25 km/h) presežena, in sicer končna izmerjena hitrost je bila 69 km/h, so moped zasegli. Sledi mu obdolžilni predlog.

Popoldan so v Kopru policisti ustavili 17-letnega voznika mopeda. Pri tem mopedu so na izrednem tehničnem pregledu izmerili končno hitrost 57,3 km/h. Moped so 17-letniku zasegli, sledi mu obdolžilni predlog.

Zvečer so v Kopru policisti ustavili 15-letnega voznika mopeda. Tudi pri tem mopedu se je izkazalo, da je bila dovoljena hitrost (25 km/h) presežena, in sicer končna izmerjena hitrost je bila 75,6 km/h. Moped so policisti zasegli, zoper 15-letnika sledi obdolžilni predlog.

Zatem so v Kopru policisti kontrolirali še drugega 15-letnega voznika mopeda, pri katerem je bila dovoljena hitrost prav tako presežena (izmerjena končna hitrost 68,7 km/h). Tudi ta moped so policisti zasegli. Proti 15-letniku sledi obdolžilni predlog.