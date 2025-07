Vremenska fronta se je danes že v jutranjem času pomikala preko Slovenije, dopoldne pa se bo pomaknila naprej proti vzhodu. Ponoči je na območju Posočja padlo od 30 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, drugod je bilo padavin manj, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič. Reke so ponoči kljub padavinam ostale večinoma ustaljene.

Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Vremenska fronta se je danes že v jutranjem času pomikala preko Slovenije, dopoldne pa se bo pomaknila naprej proti vzhodu. Padavinam bo popoldne sledila tudi krajša prekinitev, je dejal Gregorčič.

»Ponoči je največ dežja padlo na območju Posočja, od 30 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, drugod pa je bilo padavin manj, tako da večjih nevšečnosti ni bilo,« je dodal.

V noči na nedeljo se bo ciklon preko severnega Jadrana pomikal proti Panonski nižini. Padavine se bodo ponoči okrepile predvsem na jugovzhodu Slovenije, kjer bo predvidoma padlo precej dežja, zato so na Agenciji RS za okolje (Arso) za to območje izdali oranžno opozorilo. V nedeljo se bo vreme čez dan počasi umirjalo. Po Gregorčičevih besedah bo sicer še nestanovitno s kakšno ploho ali nevihto.

Reke po Sloveniji so ponoči kljub padavinam ostale večinoma ustaljene, ob kratkotrajnih močnih nalivih so prehodno narasli le posamezni manjši vodotoki. Tudi danes na Arsu posebnosti ne pričakujejo, je STA pojasnil hidrolog Andrej Golob.

Ob krajevnih padavinah bodo morda prehodno narasli manjši vodotoki. Močnejše naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek pričakujejo v noči na nedeljo in v nedeljo v jugovzhodni Sloveniji in drugod na vzhodu države, predvsem na območju Kozjanskega, Posavja in Gorjancev, je dejal Golob. Ob močnejših in dolgotrajnih nalivih na tem območju se lahko manjše reke in hudourniški vodotoki tudi razlijejo. Zelo verjetno bo tudi krajevno poplavljanje padavinske vode.

V vzhodni Sloveniji bodo reke v nedeljo dosegle velike pretoke, ob posameznih rekah bodo možna razlivanja. V zahodni, severni in osrednji Sloveniji bo naraščanje rek manj izrazito. Vodnatost rek bo ostala manjša in srednja. V ponedeljek bodo v spodnjem toku še naraščale Sava, Krka in Kolpa, zmerno bo narasla tudi Mura. Drugod bodo reke počasi upadale.