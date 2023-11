Največja bolnišnica v Gazi ne deluje več

Največja bolnišnica na območju Gaze Al Šifa ne deluje več kot bolnišnica, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poudarila je, da so stalno bombardiranje in spopadi izraelske vojske in Hamasa v neposredni bližini poslabšali že tako kritične razmere, poroča BBC. Prenehala naj bi delovati tudi druga največja bolnišnica Al Kuds.

WHO je znova izrazil obžalovanje zaradi »grozljivih razmer« v bolnišnici Al Šifa, v kateri je več kot 2000 ljudi, med njimi domnevno več kot 600 bolnikov in približno 1500 razseljenih oseb, je danes sporočil na omrežju X in se pri tem skliceval na palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi, kjer ima nadzor skrajno palestinsko gibanje Hamas.

Dodali so, da pacienti med drugim ne morejo več prejemati dialize, nedonošenčke pa so premestili tudi v operacijske dvorane brez inkubatorjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Al Šifi je doslej umrlo že šest nedonošenčkov in devet pacientov, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Po podatkih ZN so bile v napadih v okolici Al Šife ubite tri medicinske sestre, poškodovana pa je bila ključna infrastruktura, vključno z napravo za proizvodnjo kisika, rezervoarji za vodo, kardiovaskularnim oddelkom in porodnišnico.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem sporočil, da je WHO uspela priti v stik z zdravstvenimi delavci v bolnišnici Al Šifa, razmere v njej pa je opisal kot »grozne in nevarne«. »Bili so tri dni brez elektrike, brez vode in z zelo slabim internetom, kar je resno vplivalo na sposobnost zagotavljanja oskrbe pacientov,« je zapisal na omrežju X.

S težavami se sicer sooča tudi druga največja bolnišnica v Gazi, bolnišnica Al Kuds. Palestinski Rdeči polmesec poroča, da je bolnišnica prenehala delovati zaradi pomanjkanja goriva, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po podatkih ZN sicer že 20 od 36 bolnišnic v Gazi ne deluje več.