Nalivi povzročali težave v slovenski Istri

V Regijskem centru za obveščanje Koper so zardi včerajšnjega neurja obravnavali 27 dogodkov v koprski občini. Zaradi močnega deževja so porasli hudourniki. Voda je v Kastelcu zalivala hiše in dvorišča, v Bošamarinu pa je odnesla del cestišča, ki je povezan z mostom.

Sanacijo bodo opravili danes, poročajo Primorske novice. Kar nekaj težav je bilo zaradi neurja tudi v Olmu in Šalari. Sprožilo se je tudi nekaj zemljine na vozišča, v Krkavčah pa se je porušil podporni zid. Sunek vetra je porušil drevo. Posledice so odpravljali gasilci Obalne gasilske zveze, poklicni gasilci, delavci komunale in cestnega podjetja.

Močan veter je na cesti Divača-Ribnica podrl drevo. Posredovali so gasilci PGD Košana in dežurna služba CPK Sežana. Cesta je bila zaradi sanacije neprevozna. Tekom noči je na tej relaciji bilo še več vej na cesti. Cesta Rakov Škocjan-Ravbarkomanda je zaradi podora kamini na cestišče delno prevozna. Cestišče sanira dežurna služba CPK Postojna.