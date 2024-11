Videmski lokalni policisti so v soboto zvečer v Vidmu med rednimi kontrolami ustavili furlanskega motorista. Ugotovili so, da vozi brez vozniškega dovoljenja, ki so mu ga odvzeli že pred časom zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Poleg tega je bil brez obveznega zavarovanja. Alkotest je tudi pokazal, da ponovno vozi pijan, saj je zaužil več kot trikratno dovoljeno količino alkohola. Naložili so mu globo v višini 4000 evrov, motor pa so mu dokončno zasegli.